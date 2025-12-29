2025年7月、タイとカンボジアの国境地帯で軍事衝突が発生した。FNNは、まさに激しい武力衝突が起きた寺院遺跡を戦闘開始直前に取材していた。その後、トランプ米大統領らの仲介で一度は和平合意を結んだものの、12月に入り衝突が再燃。日本人にも人気の世界遺産「アンコールワット」がある地域でもタイ軍の空爆があり、観光への深刻な影響も懸念されている。根深い国境問題の打開策はあるのか、その最前線を追った。5月の銃撃戦き