来月4日まで全席指定席の東海道新幹線「のぞみ」について、JR東海は最新の予約状況を発表しました。あす（30日）午前中に東京駅を出発する列車は、ほぼ満席となっています。JR東海によりますと、あす東京駅を出発する「のぞみ」は、▼午前中は普通車がほぼ満席、▼午後も空席が少なくなっているということです。また、あさって大晦日も午前中に出発する列車は普通車がほぼ満席です。一方、あす、高速道路の下りでも渋滞が予想され