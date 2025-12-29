ボートレース徳山の「BTS田布施開設9周年記念スポーツニッポン杯争奪戦」は最終日の29日、第12Rで優勝戦が行われ、1番人気に支持された高田明（40＝佐賀）がインからトップスタートを決めて完勝。今年3度目の優勝を飾った。柘植政浩が2着争いを競り勝ち、白水勝也が3着。徳山の今年のレースはこれで終了。新年は1月2日から「復活！西京波者決定戦」が開催される。予選トップ通過から準優勝戦12Rも快勝。ここまでは危なげなくV