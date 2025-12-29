日本テレビ「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」（後5・30）が29日生放送され、女性声優3人組ユニット「AiScReam」がヒット曲「愛スクリ〜ム！」を披露した。この日は、降幡愛がスケジュールの都合により欠席。大熊和奏と大西亜玖璃が2人で「ルビィちゃ〜ん」「は〜い」「何が好き？」「チョコミントよりもあ・な・た」で大バズリした同曲を披露した。おなじみのコールアンドレスポンスはオ