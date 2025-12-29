視力補正の道具という枠を超えて、眼鏡はいま"顔をつくるファッションパーツ"として進化を続けている。本特集では、主要眼鏡店に最新の傾向や注目フレーム、選び方のポイントを取材。日常使いから仕事、さらにはオンライン時代の"印象づくり"まで、いまの眼鏡に求められる要素を整理しながら、自分に合う一本を見つけるためのヒントを探っていく。今回取材したのは、今年創業30周年を迎えたフォーナインズ。「眼鏡は道具である。」