歌手の郷ひろみが29日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、今年の紅白で一区切りをつけると発表。石川さゆりと天童よしみも取材に応じ、郷の勇退について心境を語った。『第76回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加した石川さゆりと天童よしみ郷は「2025年、今年の紅白歌合戦は一区切り、僕自身つけたいと思っています」と発表。「紅白歌合戦