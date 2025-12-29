◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。10月の箱根駅伝予選会を1位で突破した中央学院大学。往路の1区では予選会を日本人トップで駆け抜けた駅伝主将の近田陽路選手(4年)が登録されました。また前回大会で3区を走った市川大世選手(3年)は各チームのエースが集う2区へ。予選会では近田選手に次ぐ