「東京大賞典・Ｇ１」（２９日、大井）壮絶なたたき合いを制したのは７番人気のディクテオン。地方所属馬としては２０年ぶりのＶで、初のビッグタイトルをもぎ取った。単勝１・４倍の１番人気だったミッキーファイトは首差競り負けて２着。重賞４連勝は成らなかった。３着には４番人気のアウトレンジが入った。ラスト３００メートルあたりで先頭に立ったミッキーファイトに、外から直後にいたディクテオンが猛然と襲いかかる