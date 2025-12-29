川口オートのスーパースターフェスタは3日目を終えた。12R終了後、4日目トライアル戦の枠順が抽選の結果、決まった。青山周平（41＝伊勢崎）は抽選器からピンクの玉がこぼれ落ちると思わず天を仰いだ。▽11R（1）鈴木宏和（2）佐藤摩弥（3）黒川京介（4）伊藤信夫（5）佐藤貴也（6）吉林直都（失権）（7）中村雅人（8）青山周平▽12R（1）早川清太郎（2）鈴木圭一郎（3）有吉辰也（4）松尾啓史（5）金子大輔（6）佐藤励（7）