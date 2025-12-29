横浜市南区の交差点で乗用車とタクシーが衝突する事故がありました。【映像】事故で大きく破損した車（実際の映像）午後5時ごろ、横浜市南区の交差点でタクシーと乗用車が衝突する事故がありました。警察などによりますと、タクシーと乗用車にはあわせて4人が乗っていたということです。けが人などの情報はわかっていませんが、消防などによる活動が続けられています。現場は京浜急行の黄金町駅からすぐ近くの交差点です