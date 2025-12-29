言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日本の四季や暮らしに根付いた言葉が並んでいます。どこかで聞いたことのある、あのリズムを思い浮かべながら解いてみてくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□うまみの□□しい□□□□のこ答えを見る↓↓↓↓↓正解：たけ正解は「たけ」でした。▼解説それぞれの言葉に「たけ」を入れると、