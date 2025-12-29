中国国家鉄路集団によると、12月26日、西安−延安高速鉄道、杭州−衢州高速鉄道、滬渝蓉（上海−重慶−成都）沿江高速鉄道の武漢−宜昌区間が相次いで開通し、中国高速鉄道の営業距離は5万キロを突破しました。中国高速鉄道は、他国の高速鉄道の営業距離の合計を上回る規模となっています。今回開通した西安―延安高速鉄道では、「復興号」スマート列車が運行を開始し、革命の聖地として知られる延安が「高速鉄道時代」に入りまし