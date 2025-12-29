今年のドラマは、派手なヒーローや完璧な王子様ではなく、弱さや不器用さといった人間らしさを抱えた男たちが、視聴者の心をわしづかみにした1年だった。本稿では、2025年のドラマ界を賑わせ、気づけば視聴者を深い沼へと誘っていた“沼男子”たちを紹介する。（文＝菜本かな）【写真】2025年ドラマで“沼キャラ”を演じた俳優一覧■『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）／江端瀧昌（本田響矢）昭和11年を舞台に交際