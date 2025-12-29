サッカーボール 兵庫県で２９日に開幕した全日本高校女子サッカー選手権。 群馬県代表の前橋育英は、高知県代表の高知と対戦しました。 ２年連続１１回目の出場となる前橋育英。 前半、高知に先制を許し０対１で折り返します。 育英は後半７分。岡本のゴールで同点に追いつき、勝負はＰＫ戦に持ち込まれます。 両者譲らず迎えた７人目。先攻の育英が失敗すると、高知が決めて試合終了。 育英