伊勢崎市役所 伊勢崎市は、物価高の影響を受けている子育て世帯を支援するため、児童１人あたり２万円の応援手当を支給すると発表しました。 支給の対象は、児童手当の対象となる児童を養育している父母などで、来年３月３１日までに生まれる新生児も含まれます。支給方法は、児童手当を受給している公務員以外の世帯については、申請不要で来年２月下旬に支給される予定です。 一方、公務員の世帯や新生児などについては