「厄除け猿」で知られる藤岡市の光徳寺では、新年を前にサルの張り子人形の準備作業に追われています。 藤岡市の光徳寺では、「願いが叶い、厄が去る（猿）」と伝わる木造の猿が祭られていることから、毎年サルの張り子人形を作っています。 ２９日は、檀家約２０人が集まり、全国各地から注文のあった約９００体の人形に来年の干支「午」の首飾りをかけていきました。 そして、「家内安全」や「身体健全」などの願いが書かれた