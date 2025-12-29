12月29日午前、静岡県南伊豆町でダイビングをしていた男性が意識不明の重体になり、その後、運ばれた病院で死亡が確認されました。 29日午前11時頃、南伊豆町妻良で「海で溺れている。今は岸に上がった」と近くで釣りをしていた人から110番通報がありました。 警察によりますと、溺れたのは、埼玉県日高市に住む74歳の無職の男性で、男性はダイビング中に何らかの理由で意識不明となり、その後、病院へ運ばれましたが、死亡が確