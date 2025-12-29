海老名香葉子さん落語家の初代林家三平さんの妻で、エッセイストとしても活躍した海老名香葉子（えびな・かよこ）さんが24日午後8時38分、老衰のため死去した。92歳。東京都出身。葬儀は家族葬で行った。喪主は長男林家正蔵（はやしや・しょうぞう）さん。1952年に初代三平さんと結婚。落語家一家のおかみさんとして、夫の死後も一門を支えた。