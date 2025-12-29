「飲酒運転撲滅」を目指すＳＤＤプロジェクトに取り組むＦＭ大阪が２９日、開局５５周年イヤーの締めくくりとなる２０２６年１月からＴＯＢＥ所属の「ＣＬＡＳＳＳＥＶＥＮ」の新番組をスタートすることを発表した。タイトルは「ＣＬＡＳＳＳＥＶＥＮＳＤＤＣＯＮＮＥＣＴ」（３日深夜０時５５分）。来年２月１４日に大阪城ホールで開催する「ＬＩＶＥＳＤＤ２０２６」に出演予定のＣＬＡＳＳＳＥＶＥＮが、車と