◆バドミントン全日本総合選手権第５日（２９日、京王アリーナ東京）女子シングルスの準決勝が行われ、１６年リオ五輪銅メダルの奥原希望（東京都協会）は、昨年女王の宮崎友花（ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ）に、１５―２１、１７―２１で敗れ、２年ぶりの決勝進出とはならなかった。「自分のプレーをさせてもらえなかったのは悔しかったが、楽しい準決勝だった」とストレートでの敗戦にも前を向いた。宮崎とは２３年８月のイン