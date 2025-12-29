AKB48 ＜第76回NHK紅白歌合戦◇リハーサル（音合わせ）２日目◇29日◇NHK放送センター＞６年ぶり13回目の出場を果たすAKB48は、前田敦子、大島優子、高橋みなみら歴代OG集結のもと、結成20周年の節目を飾る、20周年スーパーヒットメドレー「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」を披露する。リハーサル終了後、取材会に出席し、心境を語った。――意気込みを