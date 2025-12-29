欧州株売り先行、ウクライナ和平期待で防衛関連が安い 東京時間17:59現在 英ＦＴＳＥ100 9865.73（-4.95-0.05%） 独ＤＡＸ24266.38（-73.68-0.30%） 仏ＣＡＣ40 8098.93（-4.65-0.06%） スイスＳＭＩ 13267.10（+24.30+0.18%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:59現在 ダウ平均先物MAR 26月限48964.00（-34.00-0.07%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限69