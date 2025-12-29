東京時間17:41現在 香港ハンセン指数 25635.23（-183.70-0.71%） 中国上海総合指数 3965.28（+1.60+0.04%） 台湾加権指数 28810.89（+254.87+0.89%） 韓国総合株価指数 4220.56（+90.88+2.20%） 豪ＡＳＸ２００指数 8725.73（-36.98-0.42%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84704.94（-336.51-0.40%） ２９日のアジア株は総じて下落。台湾株は続伸。最高値を更新した。半導体関連株を中