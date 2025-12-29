秋田朝日放送 ＪＲ秋田駅前の大型商業施設５店舗が共同で２０２６年１月から使用できるプレミアムチケットの販売を行います。１２月３１日までウェブで応募を受け付けています。 秋田駅前の西武秋田店、アルス、トピコ、ＯＰＡ、フォンテ秋田の５店舗は１月７日から２月２８日まで使用できる「秋田駅前プレミアムチケット」を販売します。５つの店で使える１万２千円分のチケットが１万円で、１人２セットまで購入できます