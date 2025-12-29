ユーロ圏１０年債利回り格差仏７０、伊６８ｂｐクリスマス前から変化みられず ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%） ドイツ2.848 フランス3.551（+70） イタリア3.53（+68） スペイン3.272（+42） オランダ2.962（+11） ギリシャ3.431（+58） ポルトガル3.139（+29） ベルギー3.335（+49） オーストリア3.099（+25）