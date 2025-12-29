秋田朝日放送 年の瀬を迎え秋田市の市場は年末年始の食卓に並ぶ食材を買い求める多くの人でにぎわっています。 約６０の店が入る秋田市の秋田市民市場です。２９日は午前中からたくさんの買い物客が訪れ、筋子やカニをはじめとする年末年始の食卓に並ぶ食材を買い求めていました。 秋田市民市場の年内の営業は大みそかまで続き、年明けは１月５日から営業が始まります。