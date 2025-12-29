阪神、オリックスOBで侍ジャパンの投手コーチを務める能見篤史氏（46＝本紙評論家）が29日、兵庫県尼崎市の園田競馬場でトークイベントに参加し、メインレースの表彰式プレゼンターも務めた。ステージ前には多くのファンが詰めかけ、登場すると大歓声。そしてこの日は10Rを“能見篤史☆来場記念”のタイトルで実施。「僕の名前が入っているのは凄いですね」と感激の様子だった。トークショーでは侍ジャパン投手コーチについ