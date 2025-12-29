年末年始をふるさとで過ごす人たちの帰省ラッシュがピークを迎えています。 2025年もあと3日。大分駅では29日、久々の再会を喜ぶ人の姿が見られました。JRによりますと、29日が帰省ラッシュのピークで特急ソニックの下りの指定席の予約は約8割が埋まっていて満席の便もあるということです。 ◆小倉から「成人式とか」「同窓会に行く」 ◆福岡から「久しぶりに帰って来たので親戚にたくさん会いたい」 また空の便も