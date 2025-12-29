30日までは、暖かい年の瀬となりそうです。関東から九州で日差しが暖かく、大掃除日和でしょう。東北の日本海側は雨から雪に変わりそうです。【予想気温】日中は関東から西で15℃を超える所が多く、季節外れの暖かさでしょう。東京は29日より4℃高い16℃の予想です。【週間予報】元日以降は真冬並みの寒さが続くでしょう。2日、3日は日本海側でふぶきとなり、九州北部も雪になりそうです。交通機関への影響に十分ご注意ください。