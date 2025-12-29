◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)第102回箱根駅伝に出場する全21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。前回総合10位の帝京大学は、全日本大学駅伝の2区で区間タイ記録の快走をみせた楠岡由浩選手(3年)を花の2区に起用。チーム内唯一の1万メートル27分台記録を持つ楠岡選手にエース区間を託しました。前回大会、大激戦のシード権争いとなった10区。1年生ながら10位でシード権を守り抜い