ベガルタ仙台は29日、川崎フロンターレから期限付き移籍していたMF山内日向汰(24)について、移籍期間が満了となることを発表した。山内は川崎Fのアカデミーから桐蔭横浜大を経由し、2024年に川崎Fのトップチームへ加入。今年7月に仙台へ渡り、J2リーグ戦8試合の出場で2ゴールを記録した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF山内日向汰(やまうち・ひなた)■生年月日2001年5月30日(24歳)■出生地愛知県■身長/体重17