鹿児島ユナイテッドFCは29日、MF嵯峨理久(27)がファジアーノ岡山から期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2026年6月30日まで。期間中は岡山と対戦する公式戦に出場できない。嵯峨は昨年7月にいわきFCから岡山へ完全移籍。今季はJ1リーグ戦2試合、ルヴァンカップ1試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF嵯峨理久(さが・りく)■生年月日1998年5月27日(27歳)■出身地青森県■身長/体重166cm