サガン鳥栖は29日、ヴィッセル神戸から育成型期限付き移籍をしていたMF櫻井辰徳(23)が完全移籍となることを発表した。櫻井は前橋育英高から2021年に神戸へ入団。今季は鳥栖へレンタル加入し、J2リーグ戦36試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯2試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF櫻井辰徳(さくらい・たつのり■生年月日2002年7月26日(23歳)■出身地埼玉県■身長/体重178cm/68kg■経歴越生サッカー少