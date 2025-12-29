日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月29日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 12802( 11080) 6月限 224(24) TOPIX先物 3月限 14331( 13269) 6月限 301( 1) 日経225ミニ 1月限 12085( 105