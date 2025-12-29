日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万9500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 108( 108) 野村証券35(35) BNPパリバ証券 240(20) SBI証券 12(10) みずほ