日本取引所が公表したオプション手口情報によると、29日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万1500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 32(32) SBI証券 55(29) ソシエテジェネラル証券17(17) 楽天証券 7(