韓国の人気ガールズグループNewJeansの所属事務所は29日、メンバーのダニエルさんに契約解除を通知したと明らかにしました。一方、ハニさんは事務所に復帰するとしています。NewJeansのメンバー5人は2024年11月、所属事務所ADORとの「信頼関係が崩れた」として専属契約の解除を宣言しました。契約を巡る争いは訴訟に発展し、裁判所は2025年10月、メンバーの主張を退け「専属契約は有効」とする判決を言い渡しました。こうした中、A