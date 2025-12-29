大嶽部屋に出稽古に来た阿武剋（左）と相撲を取る王鵬＝東京都江東区大相撲の小結王鵬は29日、東京都江東区の大嶽部屋で出稽古の幕内阿武剋と18番取り、5勝13敗だった。今年は初場所で優勝同点の12勝を挙げ、関脇昇進も果たした。来年の初場所（1月11日初日・両国国技館）が三役3場所目となる25歳の大器は「現役でやっている間は満足できない。上を目指して頑張っていく」と一層の飛躍を期した。史上2位の優勝32度を誇る元横綱