落語家、初代・林家三平の妻でエッセイストの海老名香葉子さんが亡くなったことが分かりました。92歳でした。初代・林家三平の記念館のホームページによりますと、今月24日に老衰のため亡くなったということです。1933年生まれの海老名さんは、東京大空襲で家族6人を亡くし戦争孤児となり、毎年3月には東京大空襲の慰霊行事を続けてきました。海老名さんの長男で落語家の林家正蔵さんは「母香葉子クリスマスイヴの晩穏やかに