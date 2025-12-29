12月30日（火）夜5時55分～放送 「ニッポンの技で世界を修理 世界！職人ワゴン」 今回も小泉孝太郎がストーリー・テラーを担当 世界のお悩みを解決するため日本のスゴ腕職人が集結！ 初の4時間スペシャルでチェコ、オーストリア、ルーマニア、スロバキアの4か国を巡ります！ テレ東では、12月30日（火）夜5時55分から、「ニッポンの技で世界を修理 世界！職人ワゴ