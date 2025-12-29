¤Þ¤ë¤ÇÀé¤ÎÊª¸ì¤¬°ìÌë¤Î¤¦¤Á¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢Ç»Ì©¤«¤Ä½¼°î¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤­¡£º£¾¬¤ÎBabyKingdom¸æ°ì¹Ô¤¬½ÂÃ«¡¦Veats¤Ë¤Æ·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ãwinter oneman tour ¡ØArabian Dream¡Ù¡ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ÎÂ¿ºÌ¤µ¤È¤­¤é¤Ó¤ä¤«¤µ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¤é¤òMUSIC THEME PARK¤ÈÉ¸ÜÖ¤¹¤ëBabyKingdom¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê³ÆºîÉÊ¤ò¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï³¤Â±¡¢Ç¦¼Ô¡¢À¾Éô·à¡¢¸ÅÂå¥¨¥¸¥×