2025年が終わろうとしているが、フィンランドのロック界の1年を振り返ってみていくつか信じられないニュースが飛び込んできたのでTOP3をピックアップしてみた。まずは4月Blind Channelのヴォーカルの一人ヨエル・ホッカが脱退を発表。Pic：Natalie Pastakedaこの数年間で限界に達し、不眠症が続きツアーに出ることが不可能になったことを脱退の理由に挙げていた。Blind Channelは2021年ユーロビジョンソングコンテストのフィンラン