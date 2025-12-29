lynch.・葉月のソロプロジェクト「HAZUKI」が、＜TOUR2026 「4TH ANNIVERSARY PLAY ALL SONGS “GI•GA XA NADU”＞の開催を発表した。2026年2月21日の愛知・名古屋Electric Lady Land公演を皮切りに、5月3日の東京・渋谷CLUB QUATTRO公演までの全11都市13公演が行われる。なお本ツアーは、ソロプロジェクト発足4周年を記念して、これまでの楽曲全曲を披露するとのことだ。◾️＜TOUR2026 「4TH ANNIVERSARY PLAY