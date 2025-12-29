Northern19が2026年2月25日、EP『FIVE FLESH』をリリースする。これに伴うリリースツアー＜FIVE FLESH tour＞の開催が決定した。EP『FIVE FLESH』には、これまで積み重ねてきたキャリアと衝動が詰め込まれた新曲5曲が収録される予定だ。ツアー＜FIVE FLESH tour＞は、EPリリース翌々日となる2月27日の千葉LOOK公演を皮切りに、6月26日の渋谷WWW Xファイナルまで、バンド名にちなんで全19公演のロングツアーとなる。各地にゲストを