◆第１０４回全国高校サッカー選手権１回戦大津（熊本）７―１北海（北海道）（２９日、フクダ電子アリーナ）２年ぶり１４度目出場の北海道代表・北海は、今年の全国高校総体準優勝の大津（熊本）に逆転負けし、初戦敗退となった。前半４分、右ＦＫをＦＷ増谷拓海（３年）が頭で合わせたボールはクロスバーに阻まれるも、混戦になったゴール前で「仲間からも行けと言われていた」とＤＦ西垣凌羽（３年）が頭で押し込み、先