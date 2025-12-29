歌舞伎俳優の尾上眞秀(13)が29日までに自身のインスタグラムを更新。「大好き亀ちゃん」と同級生の歌舞伎俳優・坂東亀三郎(12)と双子コーデを披露した。 【写真】「大好き亀ちゃん」が伝わりすぎる眞秀＆亀三郎の双子コーデ 眞秀が出演していたKバレエ×森山開次×麿赤兒のバレエや舞踊が融合した舞台「踊る。遠野物語」を観劇した亀三郎。終演後にグレーのパーカーにダボッとしたデニムのボ