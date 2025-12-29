◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。21年連続のシード権獲得を目指す東洋大学。往路では3区の迎暖人選手(2年)は2年連続。前回は区間8位の力走でした。4区に登録された緒方澪那斗選手(4年)は前回2区で区間20位。リベンジの走りとなるのでしょうか。5区には木村隆晴選手(1年)が配置されました