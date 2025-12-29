北陸から北日本の日本海側では、雨や雪が降ったりやんだりでしょう。また、沖縄でも雨が降る見通しです。そのほか、おおむね晴れる所が多くなるでしょう。気温です。朝の最低気温は、この時季としては高い所が多いでしょう。朝の寒さは少し和らぎそうです。昼間は季節外れの暖かさとなる見込みです。最高気温は西日本や東日本で15℃以上の所が多く、鹿児島では20℃まで上がるでしょう。北日本でもプラスの気温の所が多いため、なだ