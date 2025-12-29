２９日の日本テレビ「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード〜」は、新木優子と志尊淳がＭＣを務めている。司会のイメージがあまりない、役者２人の組み合わせが新鮮。タキシード姿の志尊、ドレスアップした新木の美男美女ぶりにネットは大盛り上がり。ともに安定した進行なのも話題だ。Ｘでは「新木優子と志尊淳顔面偏差値高すぎる」「新木優子の透明感が眩しい」「ＭＣが新木優子様なので見ています」「