ホワイトソックス入団が決まった村上(C)Getty Images果たして、NPBを席巻した和製大砲はメジャーの大舞台でどれだけの成績を残せるか。今オフにホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億7000万円）で契約した村上宗隆のパフォーマンスに期待が集まっている。【動画】これがアメリカで見たい！村上宗隆の豪快なアーチシーンNPBでの最終年となった2025年の村上は、右脇腹痛など上半身のコンディション不良に悩まされ、56試合